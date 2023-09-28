ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Изидор рассказал о своих целях в «Зените»

Француз готов побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.
28 сентября 2023 08:08
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Зенита» Вильзон Изидор рассказал о своих целях в санкт-петербургском клубе. Француз на сезон-2023/2024 арендован сине-бело-голубыми у «Локомотива».

«Никогда прежде в профессиональном футболе я не забивал 20 мячей за один сезон, так что в «Зените» мне бы хотелось попробовать покорить эту планку. Если это произойдет, то это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место, а это то, к чему мы все стремимся.

Мои ближайшие цели — взять с «Зенитом» главные трофеи: чемпионский титул в РПЛ и Кубок России», – приводит слова Изидора «Чемпионат».

«Зенит» заплатил «Локомотиву» за аренду Изидора € 1,35 млн. Вильсон провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга два матча и забил один мяч.

«Зенит» с 17 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

источник: Чемпионат.com
Алиев рассказал о состоянии здоровья бывшего форварда киевского «Динамо» Милевского
В составе национальной команды футболист выступал на ЧМ-2006.
28.09.2023 08:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Марио Фернандес заявил, что уходил из ЦСКА не из-за политической ситуации в России
Защитник в 2022-м неожиданно приостанавливал футбольную карьеру.
28.09.2023 08:21
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Спартак» готов предложить новый контракт Джикии с существенным понижением зарплаты
Георгий защищает цвета красно-белых с 2017 года.
28.09.2023 08:20
Футбол
автор: Александр Бойченко
Криштиану Роналду провёл 1000 матчей без поражений
Очередной мировой рекорд звёздного португальца.
28.09.2023 08:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гвардиола — о вылете «Манчестер Сити» из Кубка лиги: требл нас более чем устраивает
Команда продолжает выступать в Лиге чемпионов, Кубке Англии и чемпионате страны.
28.09.2023 08:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер Майами» без Месси в составе уступил «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США
Звёздный аргентинец продолжается восстанавливаться после травмы.
28.09.2023 08:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Марио Фернандес назвал Сергея Семака одним из величайших тренеров в истории России
Крайний защитник выступает за сине-бело-голубых с прошлого лета.
28.09.2023 08:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Роналдиньо обошёл Зидана в рейтинге лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Украинец Андрей Шевченко занял 20-е место.
28.09.2023 08:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.