Изидор рассказал о своих целях в «Зените»

Нападающий «Зенита» Вильзон Изидор рассказал о своих целях в санкт-петербургском клубе. Француз на сезон-2023/2024 арендован сине-бело-голубыми у «Локомотива».

«Никогда прежде в профессиональном футболе я не забивал 20 мячей за один сезон, так что в «Зените» мне бы хотелось попробовать покорить эту планку. Если это произойдет, то это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место, а это то, к чему мы все стремимся.

Мои ближайшие цели — взять с «Зенитом» главные трофеи: чемпионский титул в РПЛ и Кубок России», – приводит слова Изидора «Чемпионат».

«Зенит» заплатил «Локомотиву» за аренду Изидора € 1,35 млн. Вильсон провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга два матча и забил один мяч.

«Зенит» с 17 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.