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Марио Фернандес назвал Сергея Семака одним из величайших тренеров в истории России

Крайний защитник выступает за сине-бело-голубых с прошлого лета.
28 сентября 2023 08:14
автор: Александр Бойченко

Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился мнением о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

«Семак — один из величайших тренеров в истории России. Победитель. По натуре он очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко», — приводит слова Фернандеса Sport24.

В качестве главного тренера Семак завоевал десять трофеев вместе с «Зенитом», включая пять золотых медалей чемпионата России.

Специалист пять раз был признан лучшим тренером года от РФС (сезоны 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23).

источник: Sport24.ru
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