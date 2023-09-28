Марио Фернандес назвал Сергея Семака одним из величайших тренеров в истории России

Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился мнением о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

«Семак — один из величайших тренеров в истории России. Победитель. По натуре он очень спокойный человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко», — приводит слова Фернандеса Sport24.

В качестве главного тренера Семак завоевал десять трофеев вместе с «Зенитом», включая пять золотых медалей чемпионата России.

Специалист пять раз был признан лучшим тренером года от РФС (сезоны 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23).