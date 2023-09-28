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Роналдиньо обошёл Зидана в рейтинге лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo

Украинец Андрей Шевченко занял 20-е место.
28 сентября 2023 08:10
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 28 сентября, авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг 50 лучших футболистов 2000-х годов.

На первой строчке расположился обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо. Наибольших успехов он добился, выступая за «Барселону», в составе которой стал победителем Лиги чемпионов. Также бразилец стал чемпионом мира 2002 года.

Второе место занял легендарный Зинедин Зидан. ЧМ он выиграл ещё в 90-х, но и 2000-х на его счету немало заслуг, в том числе победа в Лиге чемпионов-2002 с величайшим голом в финале в ворота «Байера».

На третьей строчке расположился бразилец Кака. ЧМ-2002 он выиграл в качестве игрока ротации, зато после перехода в «Милан» он стал настоящим лидером команды. В 2007-м году его команда выиграла ЛЧ, а он сам был признан лучшим игроком мира, получив «Золотой мяч».

Четвертое место занял Тьери Анри, а на пятой позиции расположился Криштиану Роналду. Шестую строчку занял Хави, а на седьмой оказался бразилец Роналдо. На восьмом месте расположился Андрес Иньеста, а на девятой - Златан Ибрагимович. Десятку лучших замкнул Лионель Месси, который в 2000-х ещё только начинал свой великий футбольный путь.

Отметим, что украинец Андрей Шевченко занял 20-е место.

источник: FourFourTwo
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