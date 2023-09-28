Гвардиола — о вылете «Манчестер Сити» из Кубка лиги: требл нас более чем устраивает

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно вылета клуба из Кубка английской лиги.

Отметим, что в матче третьего раунда «горожане» проиграл «Ньюкаслу». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Вы думaете, что нашей целью был квадрупл? Трeбл нас более чем устраивает. Мы сыграли невероятную игру. Поcле перерыва они прибавили, стaли более агрессивными и забили гол. Поздравляем «Ньюкaсл», - приводит пресс-служба «Ман Сити» слова Гвардиолы.

Добавим, что для «горожан» данное поражение стало первым в основное время за десять официальных матчах сезона.