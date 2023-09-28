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Алиев рассказал о состоянии здоровья бывшего форварда киевского «Динамо» Милевского

В составе национальной команды футболист выступал на ЧМ-2006.
28 сентября 2023 08:25
автор: Александр Поволоцкий

Экс-хавбек киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о состоянии здоровья бывшего партнёра по клубу Артёма Милевского.

Ранее сообщалось, что 38-летний футболист госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

«Его состояние стабилизируется. Всё более-менее. Но, конечно, ещё длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент — молодчик», — написал Алиев на своей странице в социальной сети.

Последним клубом Милевского значится украинский «Минай». За этот клуб он выступал в 2021 году.

источник: «Советский спорт»
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