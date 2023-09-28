Криштиану Роналду провёл 1000 матчей без поражений

Сегодня, 28 сентября, официальный сайт МФФИИС сообщает о том, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который провёл 1000 матчей без поражений на профессиональном уровне.

Мировой рекорд португалец установил в матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Наср» Роналду одержал победу над клубом «Персеполис» (2:0).

Таким образом, теперь на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 776 победных матчей и 224 ничейных.

Напомним, 38-летний Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце 2022 года. Его текущий контракт с саудовским клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне португалец сыграл восемь матчей, забил девять голов и оформил пять ассистов.