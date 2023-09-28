ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Криштиану Роналду провёл 1000 матчей без поражений

Очередной мировой рекорд звёздного португальца.
28 сентября 2023 08:20
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 28 сентября, официальный сайт МФФИИС сообщает о том, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который провёл 1000 матчей без поражений на профессиональном уровне.

Мировой рекорд португалец установил в матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Наср» Роналду одержал победу над клубом «Персеполис» (2:0).

Таким образом, теперь на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 776 победных матчей и 224 ничейных.

Напомним, 38-летний Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце 2022 года. Его текущий контракт с саудовским клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне португалец сыграл восемь матчей, забил девять голов и оформил пять ассистов.

источник: IFFHS
Алиев рассказал о состоянии здоровья бывшего форварда киевского «Динамо» Милевского
В составе национальной команды футболист выступал на ЧМ-2006.
28.09.2023 08:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Марио Фернандес заявил, что уходил из ЦСКА не из-за политической ситуации в России
Защитник в 2022-м неожиданно приостанавливал футбольную карьеру.
28.09.2023 08:21
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Спартак» готов предложить новый контракт Джикии с существенным понижением зарплаты
Георгий защищает цвета красно-белых с 2017 года.
28.09.2023 08:20
Футбол
автор: Александр Бойченко
Гвардиола — о вылете «Манчестер Сити» из Кубка лиги: требл нас более чем устраивает
Команда продолжает выступать в Лиге чемпионов, Кубке Англии и чемпионате страны.
28.09.2023 08:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер Майами» без Месси в составе уступил «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США
Звёздный аргентинец продолжается восстанавливаться после травмы.
28.09.2023 08:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Марио Фернандес назвал Сергея Семака одним из величайших тренеров в истории России
Крайний защитник выступает за сине-бело-голубых с прошлого лета.
28.09.2023 08:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Роналдиньо обошёл Зидана в рейтинге лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Украинец Андрей Шевченко занял 20-е место.
28.09.2023 08:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.