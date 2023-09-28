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«Спартак» готов предложить новый контракт Джикии с существенным понижением зарплаты

Георгий защищает цвета красно-белых с 2017 года.
28 сентября 2023 08:20
автор: Александр Бойченко

Руководство «Спартака» предложит новый контракт защитнику Георгию Джикии, который в нынешнем сезоне потерял место в стартовом составе клуба.

Как сообщает портал «Евро-футбол», «Спартак» намерен продолжить сотрудничество с 29-летним футболистом, у которого истекает контракт по окончании нынешнего сезона. При этом руководство клуба хочет снизить зарплатную ведомость Джикии.

Добавим, Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел шесть матчей за красно-белых в чемпионате России, однако не сумел отличиться результативными действиями.

источник: «Евро-футбол.ру»
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