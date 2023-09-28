Марио Фернандес заявил, что уходил из ЦСКА не из-за политической ситуации в России

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о подробностях своего отъезда из России в мае 2022 года.

«В вопросе моего отъезда из России в 2022 году политическая ситуация не имела значения. Об этом говорит тот факт, что в этом году я вернулся, я здесь —в России. А вот про семейную историю — правда. Моя жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спиной было 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период у меня накопилась усталость.

Семья и профессиональная карьера — не особенно совместимые вещи. Мне хотелось немного перевести дух, освежить голову, отдохнуть от всего. От карьеры в том числе», — приводит слова Фернандеса Sport24.

17 июля «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год. С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА.