ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Марио Фернандес обвинил ЦСКА в жестокости после неудачных переговоров

Стороны не смогли договориться по условиям соглашения.
28 сентября 2023 08:45
автор: Александр Бойченко

Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о сорванном возвращении в московский ЦСКА после приостановки контракта.

– Вспомни случай в жизни – до этого лета – когда ты понял: мир жесток и несправедлив?

– Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые, – приводит слова Фернандеса Sport24.

17 июля «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год. С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА.

источник: Sport24.ru
Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев согласовал контракт с «Ламией»
Ранее он выступал за столичных армейцев и «Рубин».
28.09.2023 09:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тренер юношеской сборной России Аксенов оценил решение УЕФА по допуску к международным турнирам
Национальные команды из РФ временно отстранены от турниров.
28.09.2023 09:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Мне это не нравится»: Клопп – о волевой победе «Ливерпуля» в Кубке английской лиги
«Мерсисайдцы» одолели «Лестер» (3:1)
28.09.2023 09:46
Футбол
автор: Александр Бойченко
Марио Фернандес: решение уехать из России в Бразилию было ошибкой
Защитник жалеет, что в 2022 году покинул РПЛ.
28.09.2023 09:44
Футбол
автор: Виталий Стопин
Широков оценил решение УЕФА допустить российские команды U17 до международных турниров
Однако никакой национальной символикой пользоваться россиянам нельзя.
28.09.2023 09:14
Футбол
автор: Виталий Стопин
Хвича Кварацхелия признался, что нервничал из-за своей голевой засухи
Атакующий хавбек не забивал шесть месяцев.
28.09.2023 09:12
Футбол
автор: Александр Бойченко
Главный тренер «Интер Майами» высказался о травме Лионеля Месси
Она не позволила аргентинцу выступить в финале Открытого кубка США.
28.09.2023 09:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.