Марио Фернандес обвинил ЦСКА в жестокости после неудачных переговоров

Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о сорванном возвращении в московский ЦСКА после приостановки контракта.

– Вспомни случай в жизни – до этого лета – когда ты понял: мир жесток и несправедлив?

– Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые, – приводит слова Фернандеса Sport24.

17 июля «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год. С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА.