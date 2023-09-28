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Главный тренер «Интер Майами» высказался о травме Лионеля Месси

Она не позволила аргентинцу выступить в финале Открытого кубка США.
28 сентября 2023 09:05
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему аргентинец Лионель Месси не попал в заявку команды на финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Выпускать Месси сегодня было неблагоразумно. Слишком рискованно, даже на несколько минут. Лионель будет играть в предстоящих матчах МЛС, но мы будем принимать решение, основываясь на том, что будет говорить медицинский штаб», – приводит слова Мартино Goal.

Лионель Месси не смог сыграть в решающем матче из-за мышечной травмы. Аргентинец пропускает уже третью игру своей команды по состоянию здоровья.

источник: Goal.com
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