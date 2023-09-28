Хвича Кварацхелия признался, что нервничал из-за своей голевой засухи

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после разгромной победы над «Удинезе» (4:1) в рамках 6-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в этой встрече Хвича отметился забитым голом впервые за полгода.

«Я рад, что вернулся. Я не мог забить шесть месяцев, нервничал из-за этого, и это нормально.

Сегодня мы одержали заслуженную победу. И неважно, кто забивает, главное – вносить вклад в победу. Вперед, «Наполи»!» – сказал Кварацхелия Calciomercato.

Добавим, после шести туров «Наполи» идет на пятой строчке в турнирной таблице с 11 очками. В следующем матче первенства команда сыграет в гостях против «Лечче». Встреча состоится 1 октября.