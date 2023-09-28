ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хвича Кварацхелия признался, что нервничал из-за своей голевой засухи

Атакующий хавбек не забивал шесть месяцев.
28 сентября 2023 09:12
автор: Александр Бойченко

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после разгромной победы над «Удинезе» (4:1) в рамках 6-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в этой встрече Хвича отметился забитым голом впервые за полгода.

«Я рад, что вернулся. Я не мог забить шесть месяцев, нервничал из-за этого, и это нормально.

Сегодня мы одержали заслуженную победу. И неважно, кто забивает, главное – вносить вклад в победу. Вперед, «Наполи»!» – сказал Кварацхелия Calciomercato.

Добавим, после шести туров «Наполи» идет на пятой строчке в турнирной таблице с 11 очками. В следующем матче первенства команда сыграет в гостях против «Лечче». Встреча состоится 1 октября.

источник: Calciomercato.com
Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев согласовал контракт с «Ламией»
Ранее он выступал за столичных армейцев и «Рубин».
28.09.2023 09:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тренер юношеской сборной России Аксенов оценил решение УЕФА по допуску к международным турнирам
Национальные команды из РФ временно отстранены от турниров.
28.09.2023 09:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Мне это не нравится»: Клопп – о волевой победе «Ливерпуля» в Кубке английской лиги
«Мерсисайдцы» одолели «Лестер» (3:1)
28.09.2023 09:46
Футбол
автор: Александр Бойченко
Марио Фернандес: решение уехать из России в Бразилию было ошибкой
Защитник жалеет, что в 2022 году покинул РПЛ.
28.09.2023 09:44
Футбол
автор: Виталий Стопин
Широков оценил решение УЕФА допустить российские команды U17 до международных турниров
Однако никакой национальной символикой пользоваться россиянам нельзя.
28.09.2023 09:14
Футбол
автор: Виталий Стопин
Главный тренер «Интер Майами» высказался о травме Лионеля Месси
Она не позволила аргентинцу выступить в финале Открытого кубка США.
28.09.2023 09:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
Марио Фернандес обвинил ЦСКА в жестокости после неудачных переговоров
Стороны не смогли договориться по условиям соглашения.
28.09.2023 08:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.