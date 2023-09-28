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Марио Фернандес: решение уехать из России в Бразилию было ошибкой

Защитник жалеет, что в 2022 году покинул РПЛ.
28 сентября 2023 09:44
автор: Виталий Стопин

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своей самой главной ошибке за последний год. 33-летний футболист считает таковой возвращение на Родину.

«Моя главная ошибка за последний год — решение уехать играть в Бразилию. Сейчас вспоминаю 2011 год, когда я только приехал в Россию. Как бы сложно мне ни было, я сумел максимально адаптироваться к новой для себя стране. А вернувшись в Бразилию в прошлом году, я так и не привык снова к жизни и игре там. Здесь, в России, все как-то понятнее. Тут я счастлив», — приводит слова Фернандеса Sport24.

С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА. В мае прошлого года бразилец приостановил карьеру и уехал на родину. Через несколько месяцев он заключил контракт с бразильским «Интернасьоналом», но уже в апреле 2023 года стало известно о расторжении трудового контракта защитника с бразильским клубом.

источник: Sport24
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