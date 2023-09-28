«Мне это не нравится»: Клопп – о волевой победе «Ливерпуля» в Кубке английской лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Лестером» в 1/16 финала Кубка английской лиги (3:1).

«И снова это произошло с нами. Мне это не нравится, но это произошло, и все дело в реакции игроков. Начав матч не лучшим образом, мы создали огромное число моментов, в которых было сложно не забить, но мы это сделали.

В перерыве все очевидно: я сказал команде, чтобы она сохранила позитивный настрой и не искать игру, а делать то, что уже делали. Все так и получилось — мы добились результата», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи - гостей вперёд вывел Кейси Макатир.

На старте второго тайма Коди Гакпо сравнял счёт, а на 70-й минуте «Ливерпуль» вышел вперёд усилиями Доминика Собослаи. На 89-й минуте встречи Диогу Жота поставил точку в матче - 3:1.