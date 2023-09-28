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Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев согласовал контракт с «Ламией»

Ранее он выступал за столичных армейцев и «Рубин».
28 сентября 2023 09:55
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 28 сентября, издание «Евро-Футбол.ру», сообщает о том, что российский полузащитник Алан Дзагоев согласовал условия контракта с греческим клубом «ПАС Ламия 1964».

Отмечается, что сегодня, 28 сентября, 33-летнего футболист отправится в Грецию для подписания соглашения.

Напомним, с 2008 по 2022 год Алан Дзагоев выступал за ЦСКА. В составе столичных армейцев он провёл 395 игр, забил 75 мячей и оформил 93 ассиста. Сезон-2022/23 провёл в казанском «Рубине».

Отметим, что за греческий клуб также играет другой экс-игрок красно-синих, сербский хавбек Зоран Тошич.

источник: «Евро-футбол.ру»
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Мнение экс-футболиста ЦСКА.
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