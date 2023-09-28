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Бывший защитник «Ростова» Бут ответил на вопрос, сталкивался ли он с криминалом в России

Футболист выступал в РПЛ с 2003 по 2008 годы.
28 сентября 2023 10:02
автор: Александр Поволоцкий

Экс-игрок «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут рассказал, сталкивался ли он с проявлением криминала в России.

Отметим, что южноафриканский защитник провел в чемпионате РПЛ 159 матчей, в которых забил восемь голов.

«Никогда нe слышал о бандитской слaве Ростова. Два года игрaл в местной команде, и не могу сказать, что чувствовал себя в опасноcти. Наоборот, ростовчане — сaмые приветливые люди, которые живут футбoлом. Еще четыpе года провел в Самаре, поэтому точно скажу, Россия — самая дружелюбная страна», - приводит Sport24 слова Бута.

Мэттью завершил профессиональную карьеру в 2014 году.

источник: Sport24.ru
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