Олег Корнаухов: Гасперини на Миранчука по большому счёту не рассчитывает

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, который не попадает в основной состав бергамасков.

«Можно было продлить аренду в «Торино» или перейти туда на полноценной основе, но по финансам не договорились. Других вариантов, устраивающих «Аталанту», не было. Так и будет продолжаться — 10–20 минут в ротации в играх в середине недели. Понятно, что Гасперини на него по большому счету не рассчитывает», — заявил Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в середине 2020 года. За этот период он сыграл 79 матчей в Серии А, при этом в 39 вышел на замену, а в 22 был заменён. Всего на счету Миранчука 10 голов и 12 результативных передач в рамках чемпионата Италии.

В текущем сезоне он появился на поле только раза, при этом суммарно провёл в игре только 55 минут.