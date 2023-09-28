«Я ничего ошибочного не делал». Марио – о своем обещании играть в России только за ЦСКА

Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал сказанное обещание в 2021 году. Тогда футболист заявил, что в России будет выступать только за московский ЦСКА.

– В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда. Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели. Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал «Зенит» – я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости. Это была бы моя ошибка. Но я ничего ошибочного не делал, – цитирует Фернандеса Sport24.

Напомним, минувшим летом «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год.

С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА.