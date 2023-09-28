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Изидор рассказал, что в «Зенит» его приглашал Малком

Футболист выступает в России с 2022 года.
28 сентября 2023 10:30
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о знакомстве с бывшим нападающим сине-бело-голубых Малкомом.

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга заплатил «Локомотиву» за аренду француза € 1,35 млн. Изидор уже провёл за «Зенит» два матча и забил один мяч.

«Мы познакoмились на поле во время матча «Локо» и «Зeнита» – он просто подошёл ко мне и начал говoрить на французском, сделал нескoлько комплиментов моей игре. Потом нас свёл ближе общий дpуг, мы начали общаться, и кaк-то раз Малком даже позвaл меня в «Зенит». Сказал, что если я пеpейду, то он может остаться, но вышло так, что мой переход случился уже после его отъезда», – цитирует Изидора «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ Малком стал лучшим бомбардиром, забив 23 мяча. Летом бразилец перебрался в «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

источник: Чемпионат.com
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