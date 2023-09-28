Руди Гарсия рассказал, что помогло Кварацхелии прервать голевую засуху

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал игру грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в прошедшей игре 6-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1).

«Квара дважды попал в каркас ворот, но в итоге забил. Сегодня он был великолепен: заработал пенальти, отдал голевую передачу. Но важно то, что он забил гол. Это многое значит для него с психологической точки зрения.

Теперь, когда он забил, я думаю, это снимет большой груз с его плеч. У нас с ним был продолжительный разговор. Я посоветовал ему не думать слишком много , а просто наслаждаться футболом», — сказал Гарсия DAZN.

В текущем сезоне Серии А 22-летний Кварацхелия принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забить один гол и оформить три ассиста.

Добавим, после шести туров «Наполи» идет на пятой строчке в турнирной таблице с 11 очками. В следующем матче первенства команда сыграет в гостях против «Лечче». Встреча состоится 1 октября.