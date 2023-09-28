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Игорь Корнеев: Хвича творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение «я должен»

Грузинского вингера номинировали на «Золотой мяч».
28 сентября 2023 10:27
автор: Виталий Овсянников

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал текущую игру грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран. Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение «я должен». Как только он вернётся в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, всё придёт автоматически», — заявил Корнеева в интервью «Матч ТВ».

В прошлом сезоне грузинский форвард сыграл 43 встречи за неаполитанцев, в которых забил 14 голов и оформил 14 ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелии составляет 85 млн евро.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Хвичу номинировали на «Золотой мяч».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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