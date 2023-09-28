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«365 тысяч евро — справедливые деньги». Фернандес — о компенсации за свой переход

Летом 2023 года Марио подписал контракт с «Зенитом».
28 сентября 2023 10:48
автор: Виталий Овсянников

Защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал сумму отступных, которая была прописана в его контракте с бразильским клубом «Интернасьоналом».

«Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет заплатить «Интеру» 365 тысяч евро. Это сумма, которую я счёл логичной̆ и справедливой. Правильно ли было требовать эту компенсацию именно от ЦСКА? Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь — всего 365 тысяч», — цитирует Фернандеса Sport24.

Напомним, минувшим летом «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год.

С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА.

источник: Sport24.ru
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