Главный тренер «Наполи» Гарсия прокомментировал информацию о конфликте с Осимхеном

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия отреагировал на слухи о конфликте с нигерийским нападающим команды Виктором Осимхеном.

«Ситуация с Осимхеном? Я похвалил его за хороший матч. У меня прекрасные отношения с Виктором с тех пор, как я был назначен тренером «Наполи». В последних матчах ему не везло с забитыми мячами, но он был спокоен и сосредоточен на игре», – приводит слова Гарсии RMC Sport.

В текущем сезоне Серии А Осимхен провел шесть матчей за «Наполи», в которых забил четыре гола.

Действующий контракт 24-летнего нападающего с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2025 года.