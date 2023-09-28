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Главный тренер «Наполи» Гарсия прокомментировал информацию о конфликте с Осимхеном

Накануне нигериец забил гол в ворота «Удинезе».
28 сентября 2023 10:55
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия отреагировал на слухи о конфликте с нигерийским нападающим команды Виктором Осимхеном.

«Ситуация с Осимхеном? Я похвалил его за хороший матч. У меня прекрасные отношения с Виктором с тех пор, как я был назначен тренером «Наполи». В последних матчах ему не везло с забитыми мячами, но он был спокоен и сосредоточен на игре», – приводит слова Гарсии RMC Sport.

В текущем сезоне Серии А Осимхен провел шесть матчей за «Наполи», в которых забил четыре гола.

Действующий контракт 24-летнего нападающего с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: RMC Sport
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