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Камавинга подпишет новый контракт с «Реалом»

Футболист присоединился к «сливочным» в 2021 году из «Ренна».
28 сентября 2023 11:23
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга подпишет новый контракт с мадридским клубом.

Как этом сообщает Relevo, соглашение с 20-летним футболистом будет продлено на улучшенных условиях. Переговоры с Камавингой и представителем француза идут полным ходом.

Ожидается, что хавбек подпишет договор в самое ближайшее время. Действующее соглашение с Эдуарду истекает в 2027 году.

В текущем сезоне Камавинга провёл семь матчей в рамках чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

источник: Relevo
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