Василий Уткин: чемпионом становится тот, кто способен побеждать, играя не в лучшем состоянии

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России.

«Краснодар» одержал будничную и скучноватую победу над «Уралом». Но вы знаете, чемпионом становится именно та команда, которая в состоянии побеждать, играя не в самом лучшем своём состоянии или не в самом весёлом в своём состоянии, потому что на протяжении сезона состояния разные. А очки всегда нужны очки. Я знаю, что болельщики «Краснодара» на меня в обиде, но вы знаете, нужно было быть, наверное, каким-то очень своеобразным человеком чтобы между матчем «Краснодар» - «Урал» и «Ростов» - ЦСКА, выбрать для просмотра именно первый вариант. Глядя на вывеску и результат, сразу становится все понятно. В ноябре «Краснодар» и «Зенит» встречаются между собой. И я думаю, что сейчас уже ситуация в чемпионате такова, что в этом матче точно будет решаться какой-то очень важный вопрос о лидерстве. С уважением к «Крыльям Советов» и «Спартаку», но тем не менее это будет матч, который совершенно точно станет одной из важнейших реперных точек в этом футбольном сезоне. А это означает то, что у нас намечается предметный интерес к чемпионату России на ближайшие 2 месяца. С чем я вас и поздравляю», - заявил Василий Уткин в своей авторской передаче «Футбольный клуб».

На текущий момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Зенит» располагается на третьей строчке с 17 баллами в активе.