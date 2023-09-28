Изидор объяснил, почему решил перейти в «Зенит», несмотря на санкции УЕФА

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему принял решение остаться в России, несмотря на ограничительные меры УЕФА в отношении российских клубов.

«Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остается самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – все это потрясающее и невероятное. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита», – сказал форвард «Чемпионату».

«Зенит» заплатил «Локомотиву» за аренду Изидора € 1,35 млн. На данный момент Вильсон провел в составе клуба из Санкт-Петербурга два матча и забил один гол.

После девяти туров «Зенит» с 17 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.