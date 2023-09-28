ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Изидор объяснил, почему решил перейти в «Зенит», несмотря на санкции УЕФА

В настоящее время отечественные клубы изолированы от международных турниров.
28 сентября 2023 11:29
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему принял решение остаться в России, несмотря на ограничительные меры УЕФА в отношении российских клубов.

«Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остается самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – все это потрясающее и невероятное. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита», – сказал форвард «Чемпионату».

«Зенит» заплатил «Локомотиву» за аренду Изидора € 1,35 млн. На данный момент Вильсон провел в составе клуба из Санкт-Петербурга два матча и забил один гол.

После девяти туров «Зенит» с 17 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

источник: Чемпионат.com
Дмитрий Селюк: «Спартак» стал играть лучше с Бабичем в составе
Футболист перебрался в московский клуб минувшим летом.
28.09.2023 11:34
Футбол
автор: Александр Бойченко
Василий Уткин: призывать Дзюбу к этике, всё равно что рассказывать каннибалу о веганстве
Нападающий «железнодорожников» после матча 9-го тура РПЛ позволил себе колкое высказывание.
28.09.2023 11:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Суд обвинил «Барселону» во взяточничестве по «делу Негрейры»
Каталонский клуб влип в неприятную ситуацию.
28.09.2023 11:31
Футбол
автор: Виталий Стопин
Василий Уткин: чемпионом становится тот, кто способен побеждать, играя не в лучшем состоянии
На текущий момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком.
28.09.2023 11:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Камавинга подпишет новый контракт с «Реалом»
Футболист присоединился к «сливочным» в 2021 году из «Ренна».
28.09.2023 11:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Наполи» Гарсия прокомментировал информацию о конфликте с Осимхеном
Накануне нигериец забил гол в ворота «Удинезе».
28.09.2023 10:55
Футбол
автор: Александр Бойченко
«365 тысяч евро — справедливые деньги». Фернандес — о компенсации за свой переход
Летом 2023 года Марио подписал контракт с «Зенитом».
28.09.2023 10:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.