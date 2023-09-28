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Василий Уткин: призывать Дзюбу к этике, всё равно что рассказывать каннибалу о веганстве

Нападающий «железнодорожников» после матча 9-го тура РПЛ позволил себе колкое высказывание.
28 сентября 2023 11:33
автор: Виталий Овсянников

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался на тему скандального поведения форварда «Локомотива» Артема Дзюбы после матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1).

«После игры с «Зенитом» Артём Дзюба, наш любимый персонаж, отвечая на вопрос о Сергее Семаке, спросил: «А кто это?». Даже не важно, что был за вопрос. Ну если честно мне кажется, что это в максимальной степени дешёвый трюк. Ну кто не знает Семака? Может быть сейчас в России Дзюбу знают больше, чем Семака, но такое произошло только в последние месяцы. Призывать Дзюбу к этике, всё равно что объяснять принципы веганства главе каннибальского племени где-нибудь в отдалённой Африке», - заявил Василий Уткин в своей авторской передаче «Футбольный клуб».

В воскресенье, 24 сентября, московская команда в гостях обыграла петербуржцев со счетом 2:1 в рамках 9-го тура РПЛ. После завершения игры 35-летний футболист на вопрос о примирении с Семаком ответил: «А кто это?».

Дзюба играл в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В феврале 2023 года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.

источник: «Советский спорт»
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