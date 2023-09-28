Дмитрий Селюк: «Спартак» стал играть лучше с Бабичем в составе

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру московского «Спартака» с переходом сербского защитника Срджана Бабича.

«То, что он играет, – это решение Абаскаля. Джикию на лавку он не усадил, просто сейчас тренер решил сделать ставку на него. Но нужно признать, что с Бабичем «Спартак» играет лучше. Но стоит посмотреть, что будет дальше», – сказал Селюк РБ-Спорт.

Добавим, в летнее трансферное окно Бабич перешел из испанской «Альмерии» в «Спартак» за 5 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата России 27-летний защитник провел три матча, в которых отличился забитым мячом.