Василий Уткин: девушки 16-летнего возраста ни в чём не виноваты и должны играть во всем мире

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение УЕФА вернуть на международные турниры футбольную сборную России U17.

«Как известно, УЕФА на минувшей неделе принял решение допустить до международных соревнований национальные юношеские сборные России U17, со всеми ограничениями, которые мы сейчас уже просто проговариваем даже не задумываясь. УЕФА рассудил так, что как бы они ни относились к происходящему вокруг России, семнадцатилетние ни в чём не виноваты.

Совершенно ясно, что международная организация УЕФА прощупывается почву. Совершенно ясно, кто отзовётся на это обещанием бойкота. Но это уже хотя бы что-то. Честно говоря, я уверен, что сборная России среди девушек не поедет на чемпионат Европы в Швецию. Но тем не менее, в этом решении есть если не сдвиг, то хотя начало какого-то более или менее внятного диалога. Честное слово, я думаю, что девушки 16-летнего возраста, которым впоследствии исполнится 17, в общем-то ни в чём не виноваты, и им нужно дать возможность играть с ровесницами во всём мире», - заявил Василий Уткин в своей авторской передаче «Футбольный клуб».

Напомним, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.