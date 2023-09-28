Радимов простимулировал полузащитника 2DROTS Ослоновского перед матчем с «Химками»

Главный тренер медиакоманды «Чисто Питер» и бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов простимулировал полузащитника 2DROTS Владислава Ослоновского перед матчем 1/32 финала Кубка России с «Химками».

«Если Слон забьёт, то с меня ресторан на четверых! Я зарекался не мотивировать больше его, но тут не могу устоять. Всё-таки он — мой любимый медийный футболист не из состава „Чисто Питера“!

Слон, если сегодня забиваешь „Химкам“, то я оплачиваю стол в московском ресторане на четверых людей на твоё усмотрение. В разумных пределах, конечно» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Слон отреагировал на слова Радимова, написав: «Спасибо, Николаевич! Выберу самый дорогой в таком случае».

Матч 2DROTS — «Химки» состоится сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «Москвич» и начнётся в 16:30 мск.