ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер 2DROTS: у нас не было цели пройти так далеко в Кубке России

В 1/32 финала турнира медиаклуб сыграет против «Химок».
28 сентября 2023 12:04
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер медиакоманды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о том, что перед клубом не ставилась цель выйти в 1/32 финала Кубка России.

«Не было задачи пройти так далеко, но, как говорится, ты же играешь каждую игру, что в Медиалиге, что в Кубке России. В любом матче стоит цель победить. Стараемся залезть как можно дальше. Поездки, которые у нас были, впечатляют. Но думаю, что на нашем стадионе будет не менее трёх тысяч болельщиков», — заявил Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 2DROTS — «Химки» состоится сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «Москвич» и начнётся в 16:30 мск.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Семак рассказал о потерях «Зенита» перед матчем с «Оренбургом»
Встреча 10-го тура РПЛ состоится 30 сентября в 16:00 (мск).
28.09.2023 13:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Урал» проведет товарищеский матч против сборной клубов чемпионата Беларуси
Клуб из Екатеринбурга занимает 8-е место в таблице РПЛ.
28.09.2023 12:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Двукратный чемпион Израиля желает перейти РПЛ и выступать за сборную России
На текущий момент он выступает за иерусалимский «Хапоэль».
28.09.2023 12:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Чемпионат Саудовской Аравии пытается переманить к себе сильнейших судей из АПЛ и Европы
На Ближний Восток вслед за звёздными футболистами могут поехать и лучшие арбитры.
28.09.2023 12:36
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Реал» намерен предложить улучшенный контракт Эдуардо Камавинга
Действующее соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года.
28.09.2023 12:30
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Джикии высказался о ситуации с продлением контракта со «Спартаком»
Действующий контракт защитника рассчитан до 31 мая 2024 года.
28.09.2023 12:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
Гендир «Химок»: если 2DROTS победит, все снова заговорят о «величии» клубов Медиалиги
В 1/32 финала Кубка России медиаклуб сыграет против подмосковного клуба из Первой лиги.
28.09.2023 12:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Юрий Красножан: Российские футболистки не отказывались от сборной после отстранения
В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
28.09.2023 12:05
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.