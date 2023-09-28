Тренер 2DROTS: у нас не было цели пройти так далеко в Кубке России

Главный тренер медиакоманды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о том, что перед клубом не ставилась цель выйти в 1/32 финала Кубка России.

«Не было задачи пройти так далеко, но, как говорится, ты же играешь каждую игру, что в Медиалиге, что в Кубке России. В любом матче стоит цель победить. Стараемся залезть как можно дальше. Поездки, которые у нас были, впечатляют. Но думаю, что на нашем стадионе будет не менее трёх тысяч болельщиков», — заявил Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 2DROTS — «Химки» состоится сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «Москвич» и начнётся в 16:30 мск.