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Гендир «Химок»: если 2DROTS победит, все снова заговорят о «величии» клубов Медиалиги

В 1/32 финала Кубка России медиаклуб сыграет против подмосковного клуба из Первой лиги.
28 сентября 2023 12:19
автор: Виталий Овсянников

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленёв поделился мыслями о предстоящем матче 1/32 финала Кубка России, в котором его команде предстоит сыграть против медиаклуба 2DROTS.

«Настрой всегда один — показывать интересный футбол и побеждать! Сегодня игровое время получат те, кто получает мало минут в лиге. 2DROTS — крепкая команда. За плечами отдельных игроков серьёзный игровой опыт. Если говорить о психологической составляющей, то на команду из Медиалиги не давит груз итогового результата. Если проиграют — никакой сенсации не будет, если выиграют — все будут вновь говорить о «величии» клубов Медиалиги», — заявил Оленёв в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, матч 2DROTS — «Химки» состоится сегодня, 28 сентября, в Москве на стадионе «Москвич» и начнётся в 16:30 мск.

источник: Чемпионат.com
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