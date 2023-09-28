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Агент Джикии высказался о ситуации с продлением контракта со «Спартаком»

Действующий контракт защитника рассчитан до 31 мая 2024 года.
28 сентября 2023 12:24
автор: Александр Бойченко

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался на тему возможного продления контракта футболиста с красно-белыми.

«Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, — есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего. Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем — работаем, идем вперед», — цитирует Шпинева РИА Новости.

Добавим, Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел шесть матчей за красно-белых в чемпионате России, однако не сумел отличиться результативными действиями.

источник: «РИА Новости»
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