Агент Джикии высказался о ситуации с продлением контракта со «Спартаком»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался на тему возможного продления контракта футболиста с красно-белыми.

«Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, — есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего. Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем — работаем, идем вперед», — цитирует Шпинева РИА Новости.

Добавим, Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел шесть матчей за красно-белых в чемпионате России, однако не сумел отличиться результативными действиями.