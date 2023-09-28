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«Реал» намерен предложить улучшенный контракт Эдуардо Камавинга

Действующее соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года.
28 сентября 2023 12:30
автор: Александр Бойченко

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы переподписать соглашение с 20-летним полузащитником Эдуардо Камавинга, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По словам источника, после заключения нового соглашения 22-летний француз будет зарабатывать значительно больше. Сумма компенсации за игрока также увеличится – «Реал» рассчитывает сохранить хавбека, и таким образом, планирует защититься от возможного ухода полузащитника.

В нынешнем сезоне хавбек провел семь матчей за «сливочных» в чемпионате Испании, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Рыночная стоимость Камавинга оценивается в 70 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

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