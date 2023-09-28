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Чемпионат Саудовской Аравии пытается переманить к себе сильнейших судей из АПЛ и Европы

На Ближний Восток вслед за звёздными футболистами могут поехать и лучшие арбитры.
28 сентября 2023 12:36
автор: Виталий Стопин

Руководство чемпионата Саудовской Аравии намерено пригласить лучших европейских арбитров в местный чемпионат.

Как сообщает британский таблоид The Times, представители турнира уде связались с сильнейшими арбитрами из АПЛ и других европейских топ-лиг и предложили им работу в Саудовской Аравии на постоянной основе. Отмечается, что обращения поступали в том числе к рефери, работавшим на ЧМ-2022 в Катаре.

Источник утверждает, что саудовцы заинтересованы в приглашении топ-судей на фоне опасений, что местные арбитры не способны справиться с повысившимся давлением из-за приезда звездных футболистов.

Примечательно, что арбитры АПЛ получают от € 165 тыс. до 360 тыс. в год. Ожидается, что в саудовской лиге арбитрам будут платить гораздо больше.

источник: The Times
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