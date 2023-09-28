Двукратный чемпион Израиля желает перейти РПЛ и выступать за сборную России

Израильский футболист Шахар Пивень, выступающий за иерусалимский «Хапоэль» на позиции центрального защитника, хотел бы играть за клуб РПЛ и сборную России.

«У Пивеня есть желание выступать за сборную России, но не думаю, что это обсуждается. Ему было бы интересно продолжить карьеру в РПЛ», — заявил в интервью Sport24 источник, близкий к футболисту.

Отметим, что всю карьеру 28-летний игрок провёл в Израиле. Выступая за тель-авивский «Маккаби» Пивень стал двукратным чемпионом Израиля.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» отказался продавать футболиста «Краснодару» и «Урал». По этой причине он перешёл в иерусалимский «Хапоэль».