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Двукратный чемпион Израиля желает перейти РПЛ и выступать за сборную России

На текущий момент он выступает за иерусалимский «Хапоэль».
28 сентября 2023 12:50
автор: Виталий Овсянников

Израильский футболист Шахар Пивень, выступающий за иерусалимский «Хапоэль» на позиции центрального защитника, хотел бы играть за клуб РПЛ и сборную России.

«У Пивеня есть желание выступать за сборную России, но не думаю, что это обсуждается. Ему было бы интересно продолжить карьеру в РПЛ», — заявил в интервью Sport24 источник, близкий к футболисту.

Отметим, что всю карьеру 28-летний игрок провёл в Израиле. Выступая за тель-авивский «Маккаби» Пивень стал двукратным чемпионом Израиля.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» отказался продавать футболиста «Краснодару» и «Урал». По этой причине он перешёл в иерусалимский «Хапоэль».

источник: Sport24.ru
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