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Семак рассказал о потерях «Зенита» перед матчем с «Оренбургом»

Встреча 10-го тура РПЛ состоится 30 сентября в 16:00 (мск).
28 сентября 2023 13:02
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Сергей Семак, возглавляющий санкт-петербургский «Зенит», рассказал о проблемах с составом перед матчем 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«В чём причина отсутствия Кержакова на тренировке? Нет ни Михаила Кержакова, ни Славы Караваева. Андрей Мостовой тоже участвует в тренировках только фрагментарно — его участие в матче под вопросом. Мишу и Славу беспокоят определенные проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом», — заявил Семак в интервью пресс-службе «Зенита»

Напомним, встреча 10-го тура РПЛ состоится 30 сентября в 16:00 (мск). На текущий момент «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. «Оренбург» располагается на 13-м месте с 8 баллами на счету.

источник: ФК «Зенит»
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