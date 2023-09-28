Семак рассказал о потерях «Зенита» перед матчем с «Оренбургом»

Российский специалист Сергей Семак, возглавляющий санкт-петербургский «Зенит», рассказал о проблемах с составом перед матчем 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«В чём причина отсутствия Кержакова на тренировке? Нет ни Михаила Кержакова, ни Славы Караваева. Андрей Мостовой тоже участвует в тренировках только фрагментарно — его участие в матче под вопросом. Мишу и Славу беспокоят определенные проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом», — заявил Семак в интервью пресс-службе «Зенита»

Напомним, встреча 10-го тура РПЛ состоится 30 сентября в 16:00 (мск). На текущий момент «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. «Оренбург» располагается на 13-м месте с 8 баллами на счету.