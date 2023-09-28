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Чанов – о поступке Фернандеса: ему не так много осталось играть

Бразилец с российским паспортом минувшим летом перешел в «Зенит».
28 сентября 2023 13:18
автор: Александр Бойченко

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о переходе флангового защитника Марио Фернандеса в «Зенит» после десяти лет выступлений за армейцев.

– Как сказал Игорь Акинфеев, это решение человека. Ему не так много осталось играть. Этот фактор тоже сыграл роль перед переходом в «Зенит». Его решение мы не вправе осуждать. Немного обидно, что он ушел в «Зенит». Мы привыкли, что Марио рядом, всегда с нами, но так случилось. Это жизнь, никогда не говори «никогда», – приводит слова Чанова РБ-Спорт.

Напомним, минувшим летом «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год.

С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА.

источник: «РБ-Спорт»
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