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Марио Фернандес рассказал, как решился перейти в «Зенит»

Защитник первоначально хотел вернуться в ЦСКА.
28 сентября 2023 13:19
автор: Максим Скороходов

Защитник Марио Фернандес рассказал подробности своего перехода в «Зенит».

С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА. В мае прошлого года бразилец приостановил карьеру и уехал на родину. Через несколько месяцев он заключил контракт с бразильским «Интернасьоналом»

«Когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит».Я еще раз позвонил в ЦСКА, сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами — последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта», - приводит Sport24.ru слова Фернендеса.

17 июля «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год.

источник: Sport24.ru
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