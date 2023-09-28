Леонид Слуцкий: если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то у него это получилось

Российский тренер Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший ЦСКА, высказался о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия перестал выходить на поле в основе своего клуба.

«В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка. Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов. Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось», — сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Отметим, что капитан «Спартака» Джикия оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Георгия восемь матчей, в которых он не отличился результативными действиями. Текущий контракт Джикии с красно-белыми рассчитан до середины 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.