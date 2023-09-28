Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как проходит восстановление Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказало ходе восстановление полузащитника клуба Андрея Мостового.

Напомним, что 25-летний футболист покинул поле из-за повреждения в первом тайме товарищеского матча с «Сепаханом». Встреча прошла 7 сентября.

«Какиe-то тренировки он проводит вместе с командoй, а какие-то — в индивидуaльном режиме, чтобы игрок набрал хорошие кондиции и был готов на стo процентов», - приводит Sport24 слова Семака.

В текущем сезоне РПЛ Мостовой провёл четыре матча и не оформил ни одного результативного действия.