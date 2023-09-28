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«Ждал, что он уйдет, но не так подло». Широков — о Кононове

Специалист покинул клуб в конце августа.
28 сентября 2023 13:55
автор: Виталий Овсянников

Директор ФК «Леон Сатурн» Роман Широков поделился эмоциями после ухода Олега Кононова из подмосковного клуба.

57-летний специалист возглавил команду из Раменского в начале июля, однако уже в конце августа покинул свой пост.

«Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет, но не так подло, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел — и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть», — рассказал Широков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 31 августа Олег Кононов ушёл с поста наставника раменской команды по собственному желанию, а директор клуба Роман Широков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Сатурна».

источник: «РБ-Спорт»
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