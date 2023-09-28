ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Канчельскис назвал возраст, до которого может играть Артем Дзюба

В настоящий момент форварду «железнодорожников» 35 лет.
28 сентября 2023 14:13
автор: Александр Бойченко

Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может выступать на профессиональном уровне до 40-летнего возраста.

«До скольки будет играть Дзюба? Может лет до сорока играть. Сейчас он далек от завершения карьеры. Какая разница, что у него в паспорте? Если человек в порядке, то пусть играет. Без Дзюбы «Локомотив» играет хуже, а он самый возрастной в команде», – сказал Канчельскис РБ-Спорт.

В нынешнем сезоне чемпионата России 35-летний Дзюба провел семь матчей, в которых оформил 2+2 по системе «гол+пас». Действующий контракт нападающего с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
Карпин ответил на слова Эменике о возможности возглавить сборную Нигерии
Карпин ответил на слова Эменике о возможности возглавить сборную Нигерии
Главный тренер «Ростова» и национальной сборной просто посмеялся над словами форварда.
28.09.2023 14:20
Футбол
автор: Никита Плохих
Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — «Зенит»
Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — «Зенит»
Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.
28.09.2023 14:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
2DROTS - «Химки»: где смотреть, во сколько начало матча Кубка России
2DROTS - «Химки»: где смотреть, во сколько начало матча Кубка России
Команды играют в пути регионов.
28.09.2023 14:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как проходит восстановление Мостового
Клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
28.09.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ждал, что он уйдет, но не так подло». Широков — о Кононове
Специалист покинул клуб в конце августа.
28.09.2023 13:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, где сборная России сыграет с Камеруном
Стало известно, где сборная России сыграет с Камеруном
Встреча пройдёт 12 октября.
28.09.2023 13:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Назначены арбитры на матчи 10-го тура РПЛ
Рафаэль Шафеев рассудит «Крылья Советов» и «Спартак».
28.09.2023 13:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.