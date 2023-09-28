Андрей Канчельскис назвал возраст, до которого может играть Артем Дзюба

Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может выступать на профессиональном уровне до 40-летнего возраста.

«До скольки будет играть Дзюба? Может лет до сорока играть. Сейчас он далек от завершения карьеры. Какая разница, что у него в паспорте? Если человек в порядке, то пусть играет. Без Дзюбы «Локомотив» играет хуже, а он самый возрастной в команде», – сказал Канчельскис РБ-Спорт.

В нынешнем сезоне чемпионата России 35-летний Дзюба провел семь матчей, в которых оформил 2+2 по системе «гол+пас». Действующий контракт нападающего с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2024 года.