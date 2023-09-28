Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — «Зенит»

Сегодня, 28 сентября, КДК РФС рассмотрел выход из технической зоны форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в игре 9-го тура РПЛ против «Зенита».

По итогам данного инцидента нападающий железнодорожников получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

«За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину — по 10 тыс. рублей, футбольному клубу «Локомотив» — 50 тыс. рублей за массовый выход», — передает ТАСС слова председателя комитета Артура Григорьянца.

Напомним, 24 сентября футболисты «Зенита» на своём поле потерпели поражение от «Локомотива» в матче 9-го тура чемпионата России (1:2).

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте. Железнодорожники ответили голом форварда Максима Глушенкова на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время защитник Наир Тикнизян отправил второй мяч в ворота сине-бело-голубых, а спустя пару минут получил красную карточку.