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Карпин ответил на слова Эменике о возможности возглавить сборную Нигерии

Главный тренер «Ростова» и национальной сборной просто посмеялся над словами форварда.
Карпин ответил на слова Эменике о возможности возглавить сборную Нигерии
28 сентября 2023 14:20
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Ранее экс-спартаковец Эммануэль Эменике рассказал о своих надеждах, что Валерий Карпин возглавит национальную сборную Нигерии.

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» наставник сборной России ответил своему бывшему подопечному.

«Эменике так сказал? Очень забавно. Прям таки смешно. Не вижу себя тренером сборной Нигерии. Советую всем просто посмеяться над этим», - сказал Карпин.

Нигерийский футболист играл под руководством Карпина в «Спартаке» с 2011 по 2012 год.

источник: «Советский спорт»
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