Карпин ответил на слова Эменике о возможности возглавить сборную Нигерии

Ранее экс-спартаковец Эммануэль Эменике рассказал о своих надеждах, что Валерий Карпин возглавит национальную сборную Нигерии.

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» наставник сборной России ответил своему бывшему подопечному.

«Эменике так сказал? Очень забавно. Прям таки смешно. Не вижу себя тренером сборной Нигерии. Советую всем просто посмеяться над этим», - сказал Карпин.

Нигерийский футболист играл под руководством Карпина в «Спартаке» с 2011 по 2012 год.