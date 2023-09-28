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«Этот игрок уверен в себе. Отличный футболист и отличный парень». Клопп — о Собослаи

Венгерский полузащитник перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом.
28 сентября 2023 14:37
автор: Виталий Овсянников

Немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», поделился мыслями о новичке своей команды Доминике Собослаи.

«С первой минуты тренировки он производил впечатление. Это отличный игрок и отличный парень. Он очень уверенный в себе человек. Он также весьма трудолюбивый. Любой может это заметить, поскольку он всегда прессингует, а также старается отобрать мяч у соперника как можно скорее», — цитирует Клоппа футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, Собослаи перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом 2023 года за 70 млн евро. Венгерский полузащитник подписал контракт на пять лет.

В текущем сезоне он провёл восемь игр за мерсисайдцев, в которых забил два гола.

источник: «Советский спорт»
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