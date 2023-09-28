Спортивный директор «Ламии»: вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис заявил, что сегодня, 28 сентября, греческий клуб планирует заключить контракт с российским полузащитником Аланом Дзагоевым.

На текущий момент 33-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Сегодня вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым, если все будет хорошо», — заявил Цикнис в интервью Sport24.

Напомним, с 2008 по 2022 год Алан Дзагоев выступал за ЦСКА. В составе столичных армейцев он провёл 395 игр, забил 75 мячей и оформил 93 ассиста. Сезон-2022/23 провёл в казанском «Рубине».

Отметим, что за греческий клуб также играет другой экс-игрок красно-синих, сербский хавбек Зоран Тошич.

По итогам шести туров чемпионата Греции «Ламия» располагается на 9-м месте с шестью очками в активе.