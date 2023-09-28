Пименов считает, что Георгия Джикия способен усилить «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что защитник «Спартака» Георгия Джикия мог бы усилить оборону красно-зеленых.

«Что касается игры центральных защитников «Локомотива», мне кажется, нужны новые футболисты на эту позицию. Например, Джикия – хороший вариант усиления для «Локомотива», – сказал Пименов РБ-Спорт.

Добавим, Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел шесть матчей за красно-белых в чемпионате России, однако не сумел отличиться результативными действиями.