«Натуральные уроды»: Тихонов – о решении Швеции в отношении сборной России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление Шведской футбольной ассоциации, которая заявила, что не допустит женскую сборную России до 17 лет для участия в чемпионате Европы 2024 года.

«Больные люди. Это решение отдельных людей, которые находятся под давлением Соединенных Штатов Америки. А другие в стране жгут Кораны, это натуральные уроды. Я не могу сказать про них ни одного доброго слова», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Напомним, ранее на этой неделе исполком УЕФА 26 сентября предложил допустить российских футболистов до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.