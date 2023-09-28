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«Натуральные уроды»: Тихонов – о решении Швеции в отношении сборной России

Ранее исполком УЕФА принял ответственное решение.
«Натуральные уроды»: Тихонов – о решении Швеции в отношении сборной России
28 сентября 2023 15:21
автор: Александр Бойченко
автор фото: РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление Шведской футбольной ассоциации, которая заявила, что не допустит женскую сборную России до 17 лет для участия в чемпионате Европы 2024 года.

«Больные люди. Это решение отдельных людей, которые находятся под давлением Соединенных Штатов Америки. А другие в стране жгут Кораны, это натуральные уроды. Я не могу сказать про них ни одного доброго слова», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Напомним, ранее на этой неделе исполком УЕФА 26 сентября предложил допустить российских футболистов до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

источник: «РИА Новости»
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