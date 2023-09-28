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ФИФА отвергла притязания «Барселоны» на бонусы за Малкома, встав на сторону «Зенита»

Дело рассмотрит CAS.
28 сентября 2023 15:40
автор: Максим Скороходов

ФИФА встала на сторону «Зенита» по вопросу бонусов за Малкома.

Бывший клуб бразильского вингера «Барселона» считал, что сине-бело-голубые должны заплатить уговоренный в трансферном контракте бонус за участие Малкома в Лиге чемпионов-2022/23.

«Зенит» не выступал в турнире из-за санкций, но по спортивному принципу должен был принимать участие как чемпион России. «Барселона» настаивала на том, что данного факта достаточно для получения бонуса, но ФИФА не согласилась с выводом испанского клуба, однако тот подал иск в CAS, сообщает «Матч ТВ».

«Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 41,5 млн евро. 26-летий вингер минувшим летом покинул российский клуб и перешёл в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 60 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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