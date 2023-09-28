Умяров призвал российский футболистов уезжать в Европу

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российским игрокам стоит уезжать в европейские чемпионаты, чтобы прогрессировать.

«Мы же хотим, чтобы наши футболисты были лучшими в мире. Поэтому нужно ехать. Лучшие в мире чемпионаты где? В Европе. Можно ли прогрессировать в РПЛ? Безусловно, можно. Но вы посмотрите, какие клубы доминируют в Европе и мире последние 30–40 лет», — приводит слова 23-летнего футболиста Sport24.ru.

Умяров перешёл в «Спартак» в начале 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он провёл 12 матчей и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.